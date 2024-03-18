5 причин отказаться от пышной свадьбы

Шумная свадьба с голливудским размахом или тихий, уютный, романтический вечер только для двоих?



Все чаще современные пары предпочитают второй вариант и вместо пышного традиционного торжества, организовывают скромную свадьбу закрытого формата. Кто-то решает разделить главное событие своей жизни только с самыми близкими, а кто-то выбирает сбежать от повседневности и уединиться со своей второй половинкой на экзотическом острове.

Ивент-продюсер и основатель агентства по организации мероприятий LEVENT agency Анастасия Левитина уверена, что свадьба закрытого формата способна принести гораздо больше романтических эмоций и теплых воспоминаний молодоженам , чем пышное гуляние на сотню гостей . О преимуществах отказа от пышной свадьбы эксперт рассказала изданию "Дни.ру".

Экономия бюджета

Конечно, первое весомое преимущество камерной свадьбы, которое отмечает эксперт – более низкий бюджет. Небольшое количество гостей предполагает более скромную площадь банкетного зала, меньшее количество еды, обслуживающего персонала, декора и технического оснащения. Также можно сэкономить на организации выездной свадебной церемонии, так как небольшое количество гостей можно пригласить на торжественную регистрацию прямо во Дворец бракосочетания.

"Самый верный способ сократить расходы на организацию свадьбы – сократить количество гостей до самых близких и родных людей. Организация свадьбы, на сегодняшний день, требует немаленьких финансовых затрат, а если учесть, что каждая пара хочет сделать для себя этот день особенным и запоминающимся, то не стоит экономить на действительно важных вещах, например таких, как свадебные наряды, фотосессия или видеосъемка. Чтобы этот день запомнился и стал особенным, я всегда рекомендую молодоженам сосредоточиться на себе и своих желаниях, а не думать о том, что скажут родственники, которых не пригласят на свадьбу. А бывает и так, что вместо свадебного банкета, будущие супруги выбирают прыжок с парашютом в тандеме и это тоже прекрасно, если они хотят отметить этот день именно так, то почему бы и нет? Зачем загонять себя в рамки?" – делится своими мыслями Анастасия Левитина.

Сокращенное время на подготовку

Скромная свадьба закрытого формата требует гораздо меньше времени на подготовку, нежели пышное торжество. Свадьба на большое количество гостей предполагает основательную подготовку: проработку деталей, продумывание тайминга, организации рассадки, личные встреч со всеми подрядчиками (ведущим, шоу-группой, артистами, фотографом, оформителем, видеографом и т.д.). Поэтому подготовку к масштабной торжественной свадьбе необходимо начинать не меньше, чем за полгода до назначенной даты, а лучше еще раньше. Эксперт в организации свадеб Анастасия Левитина утверждает, что к камерной свадьбе можно совершенно спокойно, в достаточно расслабленном режиме подготовиться за месяц, а при желании и в более короткий срок.

"По моему опыту, организовать небольшую свадьбу можно и за пять дней. В моем портфолио был такой кейс, когда мы подготовили свадебное торжество для для владелицы известного косметического бренда всего за 5 дней. Вечер получился просто чудесным – семейным, романтичным и уютным – таким, каким его хотели видеть молодожёны. Это, конечно, очень экстремальные сроки и лучше не повторять такой опыт, однако небольшую камерную свадьбу организовать всё же гораздо проще и быстрее, чем пышное торжество".

Возможность проявить искренние эмоции и истинные чувства

Камерные свадьбы всегда более романтичные, душевные и эмоциональные, так как проходят в кругу самых близких людей, с которыми можно не сдерживаться и быть таким, какой ты есть. Здесь можно по-настоящему раскрыться, не стесняясь своих эмоций, что очень часто сложно себе позволить на пышных формальных свадьбах с большим количеством гостей, перед которыми сложно выпустить наружу какие-то внутренние эмоции или рассказать личные истории.

"Свадьбы закрытого формата более чувственные, искренние и теплые, это правда! На таких торжествах фокус всегда направлен только на молодоженов, их любовь и эмоции. На таких свадьбах все громко смеются, искренне плачут от счастья, делятся самым сокровенным, крепко обнимаются и признаются в любви друг другу, а все остальное становится таким неважным и уходит на второй план. Такой день молодожены и их гости точно запомнят на всю свою жизнь", – подтверждает эксперт.

Отсутствие нервного напряжения и тревоги на протяжении подготовки к торжеству

Организация пышной свадьбы с большим количеством гостей, с длительным временем на подготовку и огромным бюджетом – эмоционально очень тяжелый период для пары. Зачастую, к самому мероприятию, пара уже очень вымотана и день, который они так ждали, становится просто этапом, который необходимо пережить, чтобы этот свадебный переполох наконец закончился и можно было спокойно выдохнуть.

"Длительность подготовки очень сильно выматывает пару. Очень много случаев, когда молодожёны не выдерживают этого напряжения, особенно если с организаторами не повезло или специалистам, которые занимаются подготовкой свадьбы не удалось снять все тревоги пары. Но бывают даже так, что организаторы хорошие, а, к примеру, невеста тревожная и очень сильно переживает из-за всего процесса и, конечно, ее настроение передается жениху. Очень часто молодожёны, которым предстоит пышное свадебное торжество находятся в состоянии стресса и это негативно влияет на их отношения и на само мероприятие. В отличие от камерных свадеб, подготовка к которым не требует больших энергозатрат и позволяет насладиться процессом от начала до конца", – рассказывает Анастасия Левитина

Возможность провести свадьбу в любой точке мира

Обменяться кольцами на берегу океана, в тропическом лесу или на борту яхты – это ли не мечта? В отличие от пышной свадьбы с большим количеством гостей, небольшое торжество можно устроить в любой точке мира и это несомненный плюс.