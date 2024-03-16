Что такое имплантация и в каких случаях подходит этот метод лечения зубов

Этот метод позволяет заменить от одного зуба до целой арки зубов. Зубные имплантаты являются наиболее комфортным способом восстановления зубного ряда, поскольку не требуют обтачивания соседних зубов и не требуют установки в полости рта конструкции, которая может расшататься или натереть.
Зубные имплантаты — это универсальный метод лечения, который идеально соответствует тканям полости рта и анатомически повторяет структуру зуба. О том, как происходит процесс имплантации, рассказала Седа Калиматова – главный врач высшей категории, стоматолог, ортопед, хирург-имплантолог.
Имплантация подходит даже в самых сложных случаях, когда другие методы восстановления зубов не эффективны или не подходят по медицинским показаниям. Например, если у пациента недостаточно костной ткани или он имеет серьезные проблемы с деснами. В таких случаях имплантация может стать единственным способом сохранить зубы.
При этом зубные протезы, установленные на импланты, практически не отличаются от натуральных зубов и по функциональности и по внешнему виду. Пациент чувствует себя комфортнее и увереннее. Восстанавливается эстетика улыбки, появляется возможность правильно пережевывать пищу.
Исходя из вышесказанного, делаем вывод: имплантация –один из наиболее эффективных решений, даже для самых сложных случаев восстановления зубов. Этот метод позволяет пациентам вернуть себе уверенность и радость от общения, значительно улучшить качество жизни и сохранить здоровье полости рта