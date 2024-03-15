В ближайшее время певица МакSим не вернется на сцену. Состояние здоровья артистки может стать причиной полного отказа от выступлений.

Поклонники МакSим до сих пор не оправились от шока, когда весной 2023 года они увидели певицу в странном состоянии во время выступления. Изначально предполагалось, что недомогание звезды было следствием слишком раннего возвращения к творчеству после выхода из комы.

На опубликованном видео с концерта было видно, что МакSим борется за равновесие и не может точно соблюдать тексты песен. Впоследствии стало известно, что певица борется с зависимостью, о чем артистка оповестила общественность, после чего она решила пройти курс лечения в специализированном учреждении. После завершения восстановления к концу лета МакSим сразу же вновь вышла на сцену, однако вскоре выяснилось, что исполнительница хита "Знаешь ли ты" все еще не в состоянии полноценно продолжать свою творческую активность.

Певица МакSим прекратила концертную деятельность после выхода из рехаба. Сообщается, что артистка поставила музыкальную карьеру на паузу.





Несмотря на то, что планы МакSим выступить перед широкой аудиторией в России были приостановлены на неопределенное время, артистка не утратила готовность давать концерты. Теперь арена звезды — это корпоративные мероприятия, где певица поет под фонограмму, так как исполнение песен вживую для артистки все еще затруднительно.





Известно, что финансовые вознаграждения исполнительницы уменьшились: вместо прежних 4,5 миллиона рублей теперь звезда зарабатывает на треть меньше. Несмотря на это, требования исполнительницы к условиям проведения концертов остались неизменными. Чтобы привлечь артистку на частную вечеринку, необходимо обеспечить выполнение несложных пунктов райдера: подготовка гримерной с простыми угощениями, такими как чай, соки и фрукты, и предоставление автомобиля бизнес-класса для передвижения по городу.