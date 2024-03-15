Свой 100-летний юбилей отмечает советская балерина Нинель Петрова. Заслуженная артистка РСФСР и заслуженный деятель искусств Чувашской АССР.



Сто лет назад в городе на Неве, который тогда носил имя Ленинград, пришла в мир будущая звезда балетного искусства Нинель Петрова. Девушка росла с мечтой о сцене и танце, и эта страсть привела будущую балерину в знаменитое хореографическое училище города, сейчас известное как Академия русского балета имени Вагановой.

Судьба свела артистку с легендарной Агриппиной Вагановой, которая шлифовала талант девушки в последние годы обучения. Петрова завершила образование в 1944 году, и талант звезды был настолько велик, что Леонид Якобсон создал спектакль "Ромео и Джульетта" Чайковского, где балерина сияла в главной роли.



15-го марта 2024 года народной артистке СССР исполнилось 100 лет. Сегодня, когда целый век прошел с момента рождения яркой звезды балета, историческая сцена Мариинского театра отдает дань уважения наследию артистки. В честь векового юбилея Нинель Петровой театр выбрал "Жизель" для представления — произведение, однажды сделавшее имя Нинель не просто известным, но легендарным среди поклонников балета.





В свою очередь, Александр Беглов, губернатор Петербурга, выразил свои поздравления Нинель Петровой, отметив женщину как величайшую звезду ленинградской сцены. Произведения, с которыми неразрывно связано имя выдающейся балерины, стали визитной карточкой Театра оперы и балета С. М. Кирова.





Нинель Петрова оставила неизгладимый след в мире балета, воплотив на сцене незабываемые образы таких героинь, как Мария, Жизель, Джульетта, Фригия и Дездемона. Выступления балерины отличались не только техническим мастерством, но и впечатляющей лиричностью, с которой артистка передавала характеры своих персонажей.



