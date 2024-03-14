"Собрались делить наследство": после рождения дочки Петросяну хорошо досталось

78-летний Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями во второй раз.



13-го марта 2024-го года в центре внимания СМИ оказались Евгений Петросян вместе с его молодой женой Татьяной Брухуновой. А все благодаря семейной фотографии, размещенной в Сети.

На фото, где были запечатлены Татьяна, Евгений и их сын Ваган, внимательные зрители заметили еще одного ребенка — маленькую девочку. Выяснилось, что Татьяна Брухунова недавно родила второго ребенка, а Евгений Петросян подтвердил факт появления малышки.

После объявления Татьяны Брухуновой общественность была охвачена волнением. Сатирик, уже перешагнувший 78-летний рубеж, и его молодая жена теперь растят дочь, чье имя еще не раскрыто публике.

В то время как одни поклонники выражают свою радость и поддержку знаменитой паре, другие находят повод для критики и нелестных комментариев. Большая часть негативных суждений вызвана подозрениями, что Евгений Петросян и его жена доверились суррогатному материнству. Татьяна Брухунова, в свою очередь, уверяет общественность, что рожала сама.

На волне обсуждений шоумен Антон S опубликовал новый ролик на YouTube-канале, в котором уличил жену Петросяна в корыстности. Блогер заявил, что Анжелика (мать ютубера, — Прим. ред.) сделала гадание о Татьяне Брухуновой еще девять месяцев назад. Согласно ее заявлению, в 78 лет в семье комика родится пятый по счету ребенок, что, собственно, и произошло. Мать шоумена уверена, что Татьяна женила на себе Евгения Вагановича, чтобы отхватить большую часть многомиллиардного наследства.



Еще не остывшему после рождения долгожданной дочки Петросяну плюнули в лицо. Шоумен Антон S заявил, что от слова совсем не верит в эту любовь из-за большой разницы в возрасте (Евгений Петросян старше жены на 44 года, — Прим. ред.). Согласно заявлению блогера, в союзе "Петросяновых" царит исключительно меркантильность:

"Мне интересно, по какой причине собрались делить наследство мужика, а может, он всех их переживет?! Вот уж лучшим в "Кривом зеркале" Евгения Петросяна оказалась его личная жизнь с помощницей",— подытожил Антон.

