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Жизнь после предательства: начало или конец? Я осталась совсем одна...

Жизнь после предательства: начало или конец? Я осталась совсем одна...
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Быть или не быть, вот в чем вопрос. Пришло время сорвать маску. Смотрите – вот она я.

Во мне живет один человек, но в то же время во мне живут два человека. Это странное ощущение, когда твой стакан полон, но стоит отвлечься на миг — и он уже наполовину пуст.

Я люблю сладкое: пирожные, конфеты, варенье. Эти вкусы позволяют плавно скользить по течению жизни. И я люблю горькое: редьку, дайкон, хрен. Горечь придает острых ощущений, будто рывками карабкаешься по горам.

Я немного путешествую в России: в Москве, в Ростове-на-Дону, в Екатеринбурге. Все эти поездки успокаивают душу здесь и сейчас. Однако несомненно больше я путешествую в Китае: в Пекине, в Гуанчжоу, в Шанцю. Каждый перелет захватывает дух как в другом мире.

В детстве я видела, что красивая и уникальная. Мое самомнение взлетало выше облаков. Все до мельчайших деталей показывало зеркало, но неожиданная загвоздка в 2 счета многое изменила.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Всюду я слышала, что невзрачная и совершенно не выделяюсь из толпы, из серой массы. Каждый день моя самооценка опускалась все ниже. Слова окружающих глубоко ранили мое сердце в кровь, хотя я оставалась здоровой физически. Так заключил доктор.

Как я жила? На вдохе. Я двигалась вперед и держалась за мечту. На выдохе иначе. Я тормозила назад и отпускала мечту. Это был танец надежд и разочарований. Я то поднималась к вершинам, то скатывалась вниз. Вот такое непостоянство и сейчас. Жизнь полна перемен: кто был ничем — тот станет всем.

"Муж пошел работать в офис к начальнику. Аж гордость берет!" — глупо думала я 2 года назад.

И что вы думаете сейчас? На днях я раскрыла его тайну. Ложь глубоко ранила мое нутро.

"Какая стыдоба! Муж поехал развлекаться в клуб к подружке", — вот как думала бы умная и оказалась права.

2 дня назад у меня было доверие. Прошли какие-то доли секунды. И доверия больше нет.

Как жена я даю мужу все в избытке, но этого недостаточно. На протяжении 2 лет брака я старалась быть идеальной и справлялась. А в настоящее время не получается ничего. Мы с мужем вместе, но между нами пропасть. Поэтому во мне живет один человек, но в то же время во мне живут два человека. Внутри меня борются смех и слезы, жажда мести и желание прощения.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Оглянулась вместе с вами в прошлое, а в будущее теперь смотрю одиноко. Как говорится, люди приходят, люди уходят, я остаюсь.

В квартире свет и любовь заполняют все пространство.

И вдруг — щелчок! Раз... два... три...

И вот уже дома сплошь тьма и ненависть. Раскрыла окно – черное месиво.

Это странное ощущение. Завершилась старая глава в моей жизни. И тут же началась новая. Но даже когда ем сладкое, во рту все равно чувствую горечь. А вы?

14 марта 2024, 03:19
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Дни.ру✓ Надежный источник

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