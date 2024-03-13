Красавица обратилась к поклонникам с информацией. Кабаева организовывает дорогостоящую встречу с ней в Москва Сити.

За свою творческую карьеру знаменитость успела примерить на себя разные амплуа. Она попробовала себя и в роли спортсменки, и модели, и танцовщицы, и парикмахера, и блогера. Однако сейчас известная красавица ушла в осознанность. Саша Кабаева уже на протяжении года изучает психологию.

Так, Саша Кабаева отвернулась от спорта и трясет деньги с россиян. На днях у нее состоится расстановочный тренинг вместе энергопсихосамотологом, на который она решила пригласить своих подписчиц. По словам звезды, после встречи каждая девушка выйдет новым человеком.

"Настолько энергетические будут процессы, что вы окажитесь просто в какой-то другой вселенной, вы выйдете новым человеком", – заверила Кабаева.

Правда, данный тренинг подойдет далеко не каждой. По словам знаменитости, они могут помочь тем, кто переживает расставание, кто не может построить длительные отношения, кто находится в любовном треугольнике, кто пережил предательство, а также для тех, кто хочет иметь счастливые отношения.

Однако цену такой расстановочной сессии могут позволить себе далеко не все. За свою работу Саша Кабаева просит у россиян шесть тысяч рублей. Правда, по мнению звезды, эта цена минимальная.

"Эта сумма настолько мизерная для того, чтобы начать что-то делать для себя", – заявила Кабаева.

Ранее "Дни.ру" писали, пропавшую Кабаеву заметили с малышом на руках.