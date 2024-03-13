"Это болезнь": Екатерина Андреева раскрыла новости о здоровье

Телеведущая опубликовала новый пост в своем микроблоге. Екатерина Андреева заговорила о важном.

Известная телеведущая является настоящим эталоном красоты для многих женщин. Вокруг ее личности всегда ходит вопрос о том, как в свои 62 года артистке удается так молодо выглядеть. Многие даже с трудом дают ей 40 лет. К слову, наследница звезды тоже выглядит на десяток лет моложе своего реального возраста. Сама Екатерина Андреева неоднократно признавалась, что секрет ее красоты в правильном питании, постоянной активности и хорошей генетики.

Сейчас телеведущая активно развивает свой микроблог. В нем она часто делится советами, новостями личной жизни и просто общается со своими поклонниками. На днях Екатерина Андреева раскрыла новости о здоровье.

Свежий пост в своей социальной сети звезда посвятила двум спискам: "100 причин для болезни" и "100 причин для здоровья". Екатерина Андреева отметила, что у любого человеческого состояния есть причина. По словам знаменитости, иногда факторы могут скрываться в генах, психосоматике, травмах из детства.

"Иногда это, казалось бы, случайность, но даже к ней человек подходит не случайно", – отметила Екатерина Андреева.

Так, например, согласно опубликованным Екатериной Андреевой спискам, в радости и гневе гордиться собой – "это болезнь", а отвергать заслуги и брать на себя труд – "это лекарство". Быть двуличным и льстивым – "это болезнь", а искренне и с верой сочувствовать и утешать – "это лекарство".

Ранее "Дни.ру" писали, что Екатерина Андреева совершила прорыв в портале.