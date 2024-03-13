Как сейчас живет наследница знаменитой певицы? Отец Юлии Началовой сделал откровенное признание.

Исполнительница хита "Герой не моего романа" ушла из жизни пять лет назад. Для многих новость стала по-настоящему шокирующей. Известно, что певица умерла из-за заражения крови. На тот момент дочери Юлии Началовой было всего двенадцать лет.

Сейчас девочка живет с родителями звезда. На днях отец Юлии Началовой заявил о сглазе и будущем дочери покойной певицы. По словам Виктора Началова, наследница звезды уже вовсю выступает на сцене, поэтому не исключено, что она пойдет по стопам мамы и также свяжет жизнь с творчеством. Сейчас Вера готовится к экзаменам. Более того, она уже даже определились, на кого будет поступать в институт. Однако эту информацию Виктор Началов держит в тайне, чтобы, по его словам, не сглазить.

Однако самой обсуждаемой темой до сих пор является наследство исполнительницы. Как известно, Юлия Началова являлась обладательницей элитной четырехкомнатной квартиры в Москве. Однако часть имущества певица отписала в качестве залога своему возлюбленному, взяв у него в долг двадцать миллионов рублей на проведения сольного концерта.

После смерти артистки экс-возлюбленный потребовал у семьи Юлии Началовой долг. Тогда было принято решение продать квартиру. Изначально ее выставили за 100 миллионов рублей. Однако сейчас стоимость недвижимости стала на 13 миллионов дешевле. Как известно, на данный момент она сдается.

"Это тяжелая тема для Веры и для нас", – заявил отец Юлии Началовой.

Ранее "Дни.ру" рассказали, почему дочь Юлии Началовой тяжело переносит Новый год.