"Травят прямо на улице": Ольга Орлова предупредила владельцев собак об опасности

Популярная телеведущая опубликовала важный пост. Ольга Орлова дала рекомендации собачникам.

Экс-солистка группы "Блестящие" известна своим неравнодушным отношением к животным. В дома 46-летней певицы живут 4 собаки и одна кошка. Всех питомцев артистка взяла с улицы или из приюта. Кроме того, она часто помогает другим животным. Публикует информацию с волонтерских центров, ездит в приюты и занимается благотворительностью. На днях Ольга Орлова предупредила владельцев собак об опасности.

В своем микроблоге популярная телеведущая разметила важный пост. Она отметила, что часто происходят страшные ситуации с любимыми хвостиками. Многие хозяева видят, что их питомцы счастливы и полны энергии на прогулке. Но дома владельцы собак могу заметить, что у их любимого животного поникший вид и вялость. Ольга Орлова убеждена, что тогда можно начинать бить тревогу.

Вероятнее всего, на прогулке животное понюхало отраву и получило отравление. Ольга Орлова уверена, что догхантеры массово распространяют препараты от туберкулеза и крысиного яда, чтобы убить собак.

"Травят собак прямо на улице", – отметила Ольга Орлова.

Так, любящие хозяева заботятся о своих любимых питомцах и кормят их свежей едой, которая продлевает жизнь и приносит радость. Однако на улице владельцы собак могут не заметить, как их хвостик ест гадость, которая отравляет его. Так, дома можно расслабиться. Однако выходя на улицу, как отмечает Ольга Орлова, нужно быть бдительным.

Ранее "Дни.ру" писали, что Ольга Орлова раскрыла свой диагноз после недавнего обследования.