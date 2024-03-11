Не всем по карману: названа стоимость могилы для Светланы Моргуновой

Диктора Центрального телевидения Светлану Моргунову похоронят на Троекуровском кладбище столицы. Корреспондент "Дни.ру" узнал подробности траурной церемонии.

Единственный сын телеведущей Максим Моргунов умер 19 мая 2020 года от ковида, не дожив всего две недели до 52-го дня рождения. Его похоронили на 27-м участке престижного Троекуровского кладбища столицы. Там же 12 марта упокоится и сама Светлана Моргунова. которую все помнят по "Голубому огоньку" и "Утренней почте".

Этот элитный некрополь был организовано как "филиал" Новодевичьего во второй половине 1970-х годов. Здесь хоронят артистов, художников, спортсменов, политиков. Тут нашли место последнего упокоения актеры Александр Лазарев и Вера Глаголева, певцы Борис Моисеев, Юлия Началова и Юрий Шатунов, модельер Валентин Юдашкин.

Стоимость захоронения на Троекуровском зависит от "престижа" участка и варьирует от 387 870 до 4 188 996 рублей. Но это официальные цены. Неофициально же, как говорят, здесь могут брать и все три миллиона рублей. Такие расценки за два метра земли далеко не каждому по карману, конечно.

Правда, в 2000-м году Светлана Моргунова получила высокое звание Народной артистки России, которое, в числе прочих льгот, дает право на бесплатное место на престижном кладбище. И поэтому родным знаменитой телеведущей – двум внучкам, невестке и племяннику – платить за место, как говорят, не пришлось.