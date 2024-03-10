Печенье "Быстрое" / Рецепт НАИВКУСНЕЙШЕГО десерта / ТАЕТ во РТУ!

Сегодня "Дни.ру" делятся рецептом наивкуснейшего печенья "Быстрое". Это долгоиграющая классика, которая никогда не выходит из кулинарной моды. Итак, приступим!
ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
- Мука — 200 гр.;
- Сливочное масло — 175 гр.;
- Сахар — 50 гр.;
- Ванилин.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ:
1. Начнем с теста. В большой миске смешайте муку с сахаром и добавьте ванилин. Тщательно перемешайте сухие ингредиенты;
2. Добавьте сливочное масло в миску. Можете использовать домашнее или магазинное, главное, чтобы оно было мягким;
3. Смешайте ингредиенты до однородной массы. Замесите плотное тесто;
4. Сформируйте из теста плотный "рулетик" и оберните его в пищевую пленку. Поместите в холодильник примерно на 30-40 минут, чтобы тесто немного застыло;
5. По истечению получаса достаньте тесто из холодильника и нарежьте его на тонкие кружочки или любые другие формы. Можете использовать формочки для печенья;
6. Разложите будущую выпечку на противне, предварительно покрытом пергаментной бумагой. Оставьте место между каждым печеньем, чтобы оно не слиплось в духовке;
7. Последний шаг — выпекание. Включите духовку, разогрейте ее до 180 градусов. Выпекайте печенье на противне в течение 10-15 минут.
8. Когда печенье будет готово, аккуратно достаньте его из духовки. Не забудьте дать ему остыть!
Насладитесь печеньем "Быстрое" в компании чашечки кофе или чая. Это отличный способ порадовать себя и своих близких лакомством, приготовленным собственными руками. Уверены, печенье "Быстрое" станет одним из ваших любимых десертов. Эта выпечка просто тает во рту! Приятного аппетита!