Скандал вокруг нового альбома Пугачевой / Примадонна в шоке от попытки подлецов нажиться на ее имени

СМИ пишут, что Алла Пугачева не планировала выпускать новый сборник своих хитов.



1 марта 2024 года был выпущен альбом "P.S" с записями Аллы Пугачевой, народной артистки CCCР, сделанными во время юбилейного выступления в Кремле несколько лет назад. Интересно, что в сборнике представлены только прошлые композиции Примадонны.

На обложке "P.S" красуются Алла Пугачева и продюсер Нателла Крапивина. Релиз ознаменовался как первый за последние 16 лет сборник певицы, отсчитывая с момента выпуска "Приглашение на закат" в 2008 году.

После выхода альбома "P.S" в свет разгорелся нешуточный скандал. Как оказалось, Примадонна в шоке от попытки подлецов нажиться на ее имени.

Как сообщают СМИ, выход "нового" альбома, включающего давние выступления народной артистки, стал неожиданностью для самой Аллы Пугачевой. Отмечается, что артистка не давала согласия на публикацию сборника.

Алла Пугачева, находясь вдали от родины, лишена возможности обратиться в суд для защиты авторских прав, сообщает инсайдер. А представители певицы, включая Елену Чупракову, директора артистки, воздержались от комментариев. Кристина Орбакайте, дочь Примадонны, которая недавно вернулась в Россию, тоже осталась в стороне. Хотя певица имеет возможность заступиться за интересы матери.



