Овну – одуванчик, а Льву – подсолнечник / Лекарственные травы и растения для каждого знака зодиака / Их можно вырастить даже на огороде!

Земля вашего заднего двора может стать "золотой шахтой" лекарственных трав и растений, специально подобранных для вашего знака зодиака.



Лекарственные травы и растения имеют особое значение для каждого знака зодиака. И если вы думаете, что вырастить их можно только в специальных условиях, то вы глубоко ошибаетесь! На самом деле многие из этих целебных растений можно вырастить даже на собственном участке! Итак, чем лечиться Овнам, Львам, Рыбам и другим?

Овен — сорняки: пырей, крапива, одуванчик. Растения применяются при лечении хронических заболеваний.

Телец — корнеплоды: свекла, морковь, картофель. Овощи способствуют укреплению сердца и пищеварения.

Близнецы — хмель и трава кипрей. Растения помогают улучшить память и концентрацию.

Рак — шалфей, овес, мята. Растения применяются для укрепления нервной системы и снятия стресса.

Лев — подсолнечник, календула, ромашка. Подсолнечник способствует укреплению иммунной системы, а календула и ромашка обладают противовоспалительными и успокаивающими свойствами.

Дева — горох, фасоль и бобы. Растения способствуют нормализации обмена веществ и помогают поддерживать идеальный вес.

Весы — рябина, калина и малина. Ягоды укрепляют сердце и снижают уровень холестерина.

Скорпион — папоротник, осина. Растения очищают кровь и стимулируют образование энергии.

Стрелец — сирень, береза. Растения помогают укрепить иммунитет и облегчают воспаления.

Козерог — калина (кора), лещина (орех), гречиха. Растения укрепляют кости и нормализуют обмен веществ.

Водолей — облепиха, плоды черемухи. Растения повышают иммунитет и защищают кожу.

Рыбы — водоросли: фукус, цистозира. Они применяются при лечении нервно-психических расстройств, бессонницы, гормональных расстройств и панкреатита.

Таким образом, каждый знак зодиака может воспользоваться силой лекарственных трав и растений для улучшения здоровья. И самое интересное — почти каждое из этих растений можно вырастить на собственном участке!

