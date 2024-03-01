Вот почему 29-го февраля все было наперекосяк! / Астролог Володина объяснила, почему этот день тяжелый / Касьянов день

Василиса Володина заявила, что 29 февраля в ее жизни все было "наперекосяк".



29 февраля считают самым опасным днем в году. Древние предания сулили невзгоды в последний високосный день зимы. Вот и астролог Василиса Володина столкнулась с горестью.

29-го февраля любое, даже самое простое и надежное дело, было предначертано судьбой на провал. Считалось, что и здоровье могло пошатнуться, если человек покинет пределы своего жилища.

По народным поверьям, 29-го февраля на землю спускается Касьян, который зол на все живое и завидует людскому счастью, поэтому начинает всех "изводить". Избегая гнева Касьяна, люди старались не покидать пределы своего жилища, особенно утром, когда вероятность столкновения с темными силами была наиболее высока. Степень страха перед этим днем была настолько велика, что некоторые не решались встать с постели до наступления полудня. Вот почему 29-го февраля 2024 года все было наперекосяк! По всей видимости, и российский астролог Василиса Володина столкнулась со "злыми силами".





Экс-телеведущая "Давай поженимся!" Василиса Володина объяснила, почему вчерашний день был тяжелым. Астролог сообщила, что 29 февраля 2024 года приходил Касьян:





"Слушайте, вчера был настоящий Касьянов день! Все было просто наперекосяк. И вот теперь, 1 марта, мне хочется крикнуть "Касьян ушел! Не приходи еще четыре года!", — заявила Василиса Володина в своем телеграм-канале.





Василиса Володина отмечает, что она, хоть и не суеверная, не может отрицать эту мистическую силу. Одно радует — теперь Касьян придет через четыре года, 29 февраля 2028 года.