Тест: знаете ли вы настоящее значение русских фразеологизмов

Постный рецепт на 2024 год: пирог с орехами и сухофруктами

Приготовьтесь к трапезе без угрызений совести. В этом году Пасха отмечается 5 мая, поэтому постный рецепт выпечки сейчас особенно актуален. В эпоху, когда масло и яйца становятся роскошью, наш постный пирог вступает в игру как супергерой домашней кухни.