Успенской – тройка, Долиной – двойка: звезды показали прелести ниже пупка

Лариса Долина и Любовь Успенская на отечественной сцене уже давно. Каждый звездный выход в свет активно обсуждается фанатами. В Сети спорят, уместно ли певицам настолько экстравагантно наряжаться.

Популярные артистки Лариса Долина и Любовь Успенская часто сталкиваются с недоброжелательными комментариями со стороны общественности. Королевы отечественной сцены, невзирая на возраст, любят удивлять публику яркими нарядами.

Певицы не стесняются выходить в свет и демонстрировать народу формы. В том числе и на страницах в социальных сетях.

Любовь Успенская, к примеру, частенько показывает подписчикам личного блога свои ножки. Исполнительница хита "К единственному, нежному" не стесняется своего возраста и призывает фанатов следовать ее примеру. 70-летняя певица никак не реагирует на комментарии недовольных поклонников и продолжает радовать более лояльную часть своей аудитории.

Любовь Успенская. Фото: соцсети / @uspenskayalubov_official

Лариса Долина чуть менее откровенна при выборе нарядов. Накануне 68-летняя эстрадная певица стала гостьей программы Екатерины Стриженовой "Самое время". На странице в своих социальных сетях артистка выложила кадры, как она направляется на встречу со звездой Первого канала.

Лариса Долина. Фото: соцсети / @larisa.dolina.official

В беседе с телеведущей исполнительница хита "Погода в доме" откровенно призналась, что ее частенько ругают за смелые образы. Однако певица считает, что может себе позволить одеваться ярко. Артистка не называет себя "старушкой" и отмечает, что регулярно занимается спортом. Судя по мнению диванных экспертов в соцсетях, за свои смелые образы Любовь Успенская получает тройку, а Лариса Долина – двойку.