Подруга Киркорова назвала единственно возможный путь к спасению Хайдарова

Подруга и официальный диджей Филиппа Киркорова Катя Гусева стала гостей городской усадьбы Зубовых на грандиозном праздновании "Проводов зимы: Super x VK". Корреспондент "Дни.ру" поговорил с ней.

"Звездному" пластическому хирургу Тимуру Хайдарову фатально не везет. Сначала Слава и Любовь Успенская обвинили его в некачественных операциях. Мол, маммопластика обернулась заметными шрамами и асимметрией.

Потом в клинику нагрянули с проверкой специалисты Росздравнадзора и выявили там нарушения. Дальше за дело взялась Прокуратура... Наконец, стало известно, что после операции по уменьшению желудка в его клинике умер пациент – бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов. В итоге Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть".

Но Катя Гусева знает единственно возможный сегодня путь к спасению хирурга. "Мой муж – прекрасный адвокат Михаил Сазанов, – говорит диджей. – И он готов к громкому делу, готов кого-то спасать от тюрьмы. Есть все шансы, что Михаил спасет Хайдарова – это будет громкое дело".

Напомним, супруг Кати – один из самых сильных адвокатов Коллегии. У него за плечами более 2000 судебных заседаний, более 600 довольных клиентов, более 10 лет судебной практики и 3 высших образования.