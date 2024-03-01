"У нас были сложные отношения": откровения Подольской о погибшем в аварии отце

"Проводы зимы: Super x VK". " – так называлась грандиозная вечеринка в городской усадьбе Зубовых. Там собралось немало знаменитостей. Среди них была и певица Наталья Подольская.

"У меня готовится к выходу песня под названием "Папина дочка", очень личная для меня, – рассказала Наталья Подольская корреспонденту "Дни.ру". – Я очень похожа на папу, хотя у меня с ним были очень сложные отношения. Он всегда отличался строгостью, поэтому в детстве я была более близка с мамой".

Отец певицы – юрист Юрий Алексеевич Подольский.

"В 2006 году он умер – трагически погиб в аварии, – вздыхает Подольская. – И поэтому многого не знает, о том что дальше случилось в моей жизни. А мне бы хотелось ему рассказать".

Не узнал папа, что 2010-м его талантливая дочь выйдет замуж за Владимира Преснякова, а в 2015-м и 2020-м у них родились два сына. Что певица станет многократным лауреатом "Песни года" и "Золотого граммофона"...

По своему первому образованию Подольская похожа на отца-юриста – с 1999 по 2004 год она изучала право в Белорусском институте правоведения, окончив его с "красным" дипломом. "Только после того как я побывала на "Фабрике звезд" (в пятом сезоне, в 2004 году – Прим. ред.), папа поверил в меня и стал гордиться, – делится Подольская. – Казалось, что он сам стал звездой – так его распирало".