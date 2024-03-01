Заявившаяся на хоккей Кабаева поразила видом – матч завершился со счетом 3:2

Популярная красавица Кабаева накануне посетила спортивное мероприятие. Звезда опубликовала ролик с хоккейного матча и поразила присутствующих своим видом.

В последний день зимы, 29 февраля, состоялся хоккейный поединок московской команды "Спартак" и череповецкой "Северстали". Матч завершился в пользу хозяев ледовой арены. Команда из столицы победила гостей со счетом 3:2.

Приближенная к миру хоккея Кабаева посетила игру. На странице своего телеграм-канала обворожительная брюнетка опубликовала несколько коротких видеороликов с матча.

Блогер сначала позировала спиной к подписчикам, демонстрируя хоккейную форму своего супруга Егора Зайцева. А после показала лицо и внушительных размеров ледовую арену.

Саша Кабаева. Фото: телеграм-канал "Дневник Саши Кабаевой"

Саша Кабаева выглядела потрясающе в спортивном костюме с фамилией возлюбленного. На лице девушки красовался эффектный макияж, а ее волосы были собраны в стильный пучок с эффектом легкой небрежности.

Бывшая участница скандально известного проекта "Дом-2" никак не прокомментировала опубликованный ролик. Однако по счастливым глазам блогера было видно, что она очень горда за своего супруга-хоккеиста. Пост Саши Кабаевой набрал уже большое количество положительных реакций.

Ранее "Дни.ру" писали, что звездная брюнетка Саша Кабаева была замечена с совсем маленьким ребенком на руках. В середине февраля девушка удивила своих поклонников новым снимком с малышом.