ВСЕМ-ВСЕМ-ВСЕМ! Совет астролога Володиной на 1 марта

Наступила долгожданная пора. Астролог Василиса Володина дала рекомендации, которые помогут защитить себя от неприятностей.

Широкую известность и признание зрителя астролог получила после того, как она стала ведущей шоу "Давай поженимся!". Спустя несколько лет артистка покинула программу. Теперь любимым делом она занимается в своих социальных сетях. В микроблоге Василиса Володина делится астрологическими прогнозами, советами и разборами для всех знаков зодиака.

Наступление весны тесно связано не только с изменениями во времени года, но и чем-то личным. Так, астролог Василиса Володина дала совет на 1 марта для всех знаков зодиака. Эксперт отметила, что первый день дарит прекрасное настроение. Он может принести улыбку судьбы, а вместе с ней подарок, в частности финансовый.

Также Василиса Володина считает, что излишняя эмоциональность может вас кидать из стороны в сторону: от нежности до драмы. Более того, из-за Меркурия, который сейчас находится в Рыбах, может привести к накалу страстей. Вы можете почувствовать накал страстей вокруг себя и иррациональный страх. В этот момент человек может испытывать фобию, несмотря на отсутствие реальной угрозы или опасности.

Как отмечает Василиса Володина, следует относиться к любой информации критически. Не доверяйте всему вокруг и не верьте сплетням. Также астролог советует проверять все, что вам говорят.

Ранее "Дни.ру" писали, что Василиса Володина предостерегла всех желающих связать себя узами брака.