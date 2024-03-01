Притча дня "Мама и сын". Читаем всей семьей!

Недаром говорят, что устами младенца глаголит истина! Попробуем ее понять.

— Мама, почему ты всегда помогаешь людям? — спросил маленький мальчик.

— Потому что доброта делает мир ярче и добрее, сынок, — ответила мама. — Вот однажды добрый дождик решил помочь засохшему цветочку. Он понял, что цветочку нужна вода, чтобы расцвести. И так каждый день дождик оставался над цветочком, пока тот не стал самым красивым в саду. Так и мы, помогая другим, делаем их жизнь ярче и красивее.

Мальчик улыбнулся и сказал: "Теперь я понимаю, почему ты такая добрая, мама. Я тоже хочу быть как дождик и делать мир лучше".