Бисквит с вишней – простой рецепт АППЕТИТНОГО угощения к чаю! Ну просто пальчики оближешь!

Бисквит с вишней – отличный вариант для тех, кто хочет порадовать близких. От ароматного лакомства не останется ни крошки. Главное – строго следовать нашему рецепту.
Редакция "Дни.ру" делится с читателями простым способом приготовления аппетитного лакомства. Берите на заметку!
Чтобы приготовить бисквит с вишней, вам понадобится:
100 г. муки
6 куриных яиц
100 г. сахара
50 г. масла сливочного
Вишневое варенье (без косточек) или замороженная вишня
20 г. желатина
500 мл. сливок (чем жирнее, тем лучше)
100 г. арахиса
1/2 ч. л. пищевой соды (гашенной уксусом)
Бисквит с вишней – способ приготовления:
1. Разотрите желтки с сахаром добела и добавьте к ним сливочное масло. Смешайте полученную массу с пшеничной мукой и гашенной уксусом содой. Взбейте в отдельной емкости белки в густую пену. Аккуратно переместите их в тесто.
2. Полученное тесто выложите в форму, смазанную маслом. Выпекайте в духовом шкафу 30 минут.
3. Распустите желатин. В отдельной таре сначала взбейте сливки до образования густой пены, а после добавьте к ним желатин. Пока масса "отдыхает" достаньте ягоды и подготовьте орехи. Их лучше всего измельчить в мелкую крошку.
4. Не вынимая бисквит из формы, промажьте его сливками и выложите вишню. Поставьте в холодильник на один час.
5. Бисквит из вишни готов. Перед подачей украсьте выпечку измельченными орехами. Приятного аппетита!