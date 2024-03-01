Необычные народные приметы 1 марта покажут, какой будет весна

Определяем весну по погоде. "Дни.ру" поделились народными приметами на 1 марта.

Еще с древних времен на Руси люди обращали внимание на различные признаки и приметы, которые помогали им определить, какими будут приходящие времена года. Некоторые поверья дошли до наших дней и теперь мы с легкостью можем определять, что нас ждет. Делимся необычной народной приметой 1 марта, которая покажет, какой будет весна.

Итак, если если 1 марта был ясный и солнечный день, то это считалось предвестием о том, что в ближайшие дни погода испортится и могут начаться заморозки. Если в этот день пошел снег, то ждите богатый урожай. Ну, а если вы услышали карканье ворон, то вскоре ожидается похолодание. Поверх льда на водоемах плещется вода – скоро потеплеет. Если вы заметили, что облака быстро плывут на большой высоте, то погода весной будет хорошей.

Также считалось, что погода 1 марта может указывать на характер как весеннего, так и летнего сезона. Если вы заметили туман в первый день весны, то лето будет дождливым и ненастным. Теплый ветер – лето будет сырым. А северный ветер – долгожданный период окажется холодным

Стоит отметить, что в первый день пора задуматься о подготовке к скорым работам в садах и на огородах. Займитесь в этот день проверкой инструментов, семян и материалов.

Ранее "Дни.ру" рассказали, что ни в коем случае нельзя делать 1 марта.