Развод или нет? Слова Джанабаевой и Меладзе ввели народ в ступор

Певица намекнула, что в ее жизни произошли перемены. Валерий Меладзе впервые за долгое время появился в личном блоге Альбины Джанабаевой.



Уже долгое время по Сети распространяются слухи о разводе звездной пары. Все началось с того, что Альбина Джанабаева появилась в столице в одиночестве в 2023 году. Без упоминания мужа артистка делилась личными новостями в социальных сетях. Ситуацию усугубило отсутствие обручального кольца на фотографиях знаменитости.

Валерий Меладзе, находясь на гастролях за границей, также не делал никаких упоминаний о своей супруге, что еще больше разожгло общественный интерес. И тогда появились сплетни о возвращении к ней "бумеранга".

Альбина Джанабаева, известная артистка, оказалась в центре внимания не столько из-за своего таланта, сколько по причине любовных связей. В свое время певица увела мужчину из семьи. Сначала Джанабаеву и Меладзе связывали исключительно рабочие отношения, вскоре их "партнерство" вышло за рамки простого общения. Отношения пары стали известны спустя десятилетие, после того как Валерий оформил развод с предыдущей супругой Ириной. Такой поворот событий привел к тому, что общественность стала воспринимать Альбину как женщину, которая разрушила брак.

Недавно исполнительница разместила на своей странице фото с Валерием Меладзе в автомобиле. Она предложила подписчикам подобрать верное описание к изображению:





"а) Едем за продуктами; б) Едем разводиться; в) Едем в роддом; г) Едем в соседнее село на дискотеку", — написала Альбина Джанабаева.







Из сельских мотивов за окном стало ясно, что фотография была сделана далеко за пределами столицы России, и учитывая текущие обстоятельства, вряд ли Валерий Меладзе захотел бы сейчас посещать Москву. Так развод или нет?

Поклонники, которые пытаются понять, что происходит в личной жизни певицы, теперь в ступоре из-за поставленного ею выбора. Хотя многие думают, что это отметка предстоящего визита в родильное отделение, некоторые убеждены в противоположном: общественность считает, что между Альбиной Джанабаевой и Валерием Меладзе все кончено, а фотография служит свидетельством того, что обиды друг на друга они не держат.