Два дня колом: смешавший препарат для эрекции с алкоголем артист сильно пожалел

Сегодня в аптеках можно найти огромное количество препаратов для лечения эректильной дисфункции. Принцип их действия основан на повышении кровенаполнения кавернозных тел. Но тут важно четко соблюдать инструкции и дозировки.

Известный своими ремиксами DJ Smash признался, что никогда не употреблял "Виагру". Хотя ему уже 41 год. Правда, аналог пробовал. И результат оказался не таким, как ожидалось...

"Один раз. Один раз мне так плохо было, просто у меня стучало сердце от него почему-то безумно. Два дня у меня была такая стоямба!" – откровенничает музыкант.



"Товарищ мне дал, говорит: "Слушай, а ты пробовал когда-то?", – вспоминает Андрей Ширман, как в реальности звать исполнителя. Я спрашиваю: "А эффект какой?" А в он ответ: "Прям огонь". Мне было лет 30, я съел половинку таблетки, это было, конечно, на вечеринке, на алкоголь, что нельзя делать".

"Ни в коем случае так не делайте, – обратился DJ Smash к поклонникам во время интервью подкасту "Ниче святого" от HiFi-стриминга Звук. . – Я вообще не мог думать ни о каких плотских утехах, потому что у меня стучало сердце и была бешеная стоямба".

Напомним, что по мнению врачей, нормальная продолжительность эрекции составляет 5,4 минуты. Ожирение, чрезмерное употребление алкоголя и нейрогенные расстройства это время могут снижать. Да и с возрастом все работает хуже, чем в юные годы.