"Тяжело": звезда "Кухни" сделала заявление о бегстве из России

Актриса Ольга Кузьмина вынуждена совмещать работу и семейные заботы, когда муж находится в другой стране.

Популярная актриса театра и кино Ольга Кузьмина на российских экранах появилась еще в детстве. Профессиональная карьера звезды началась после того, как Борис Грачевский пригласил ее сниматься в "Ералаше". Однако известность на всю страну артистка получила лишь после исполнения роли официантки Насти в сериале "Кухня" на СТС.

Сегодня профессиональная актриса и счастливая мамочка двоих детей успешно справляется и с творческими обязанностями, и с домашними заботами. Ольга Кузьмина воспитывает сына Гордея от первого брака и дочь Миру-Марию – от второго.

Однако гражданский муж артистки ведущий мероприятий Евгений Апанасевич не живет с ней на постоянной основе. Его работа, семья и друзья – в Белоруссии. Об этом Ольга Кузьмина рассказала в социальных сетях.

Подписчики поинтересовались у актрисы, как ей удается пересекаться с мужем с учетом работы в разных странах. Она сделала заявление о бегстве из России, подчеркнув, что не собирается никуда переезжать.

"Тяжело [жить на расстоянии] было только в первое время, когда зарождались наши с Женей отношения. Потому что было просто непривычно. А сейчас мы не воспринимаем расстояние как какую-то помеху для нашей семьи", – отметила Ольга Кузьмина.

По ее словам, слетать из России в Белоруссию можно всего за полтора часа. Ольга Кузьмина пошутила, что это быстрее, чем стоять в московской пробке.