"Жизнь у нас реально одна": Бузова сообщила поклонникам об онкологии

Ольга Бузова подчеркнула, что пройдет обследование в марте, и призвала подписчиков следить за своим здоровьем.

Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова сегодня является одной из самых востребованных и высокооплачиваемых российских звезд. Она добилась значительных успехов, попробовав себя в различных видах творчества, и собрала многомиллионную армию поклонников.

Артистка очень любит общаться со своей аудиторией и делиться моментами из жизни в социальных сетях. Давеча Ольга Бузова обратилась к подписчикам и призвала их внимательно следить за своим здоровьем, вовремя проходить медицинские обследования.

Певица сообщила поклонникам об онкологии, обнаруженной у короля Великобритании Карла III. Звезда подчеркнула, что современные онкоцентры сегодня открываются в разных регионах страны. По словам телеведущей, она посетит одну из профильных клиник.

"Я планирую это сделать в марте. Жизнь у нас реально одна", – отметила Ольга Бузова.

Звезда призналась, что ей очень жаль британского монарха и всех людей, которые болеют. Ольга Бузова пожелала подписчикам здоровья, сопроводив пост в соцсетях грустной фотографией.

Напомним, информацию об онкологическом заболевании главы государства официально подтвердили власти Великобритании. Карл III уже отменил часть официальных мероприятий и приступил к лечению. Однако если рак окажется сильнее, то трон унаследует принц Уильям, а Кейт Миддлтон станет королевой-консортом.