Алена Водонаева призывает к запрету на ношение мужчинами плавок

Алена Водонаева обратилась к мужскому полу с неожиданным призывом.



Алена Водонаева, известная своим участием в ранних выпусках шоу "Дом-2", обрела еще большую известность после того, как покинула проект. Она не только является телеведущей, но и работает фотомоделью, а также активно ведет блог, в котором часто делится своим мнением по злободневным вопросам, провоцируя аудиторию на эмоциональные реакции. В этот раз Алена Водонаева призывает общественность к запрету на ношение мужчинами плавок. Почему сразу "нет"?

Известная блогерша, Алена Водонаева, выразила категорическое неприятие к мужчинам в плавках, предложив запретить этот элемент мужского гардероба на уровне законодательства. Она сделала исключение одному человеку, которому можно иметь такой "плавательный костюм" в гардеробе, – актеру Никите Кологривому. Кажется, что Кощею из популярного сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" можно все. Видимо, телезвезда опасается критики со стороны прославившегося актера, который в последнее время то и делает, что нелестно высказывается о многих представителях шоу-бизнеса.

К слову, Алена Водонаева уже не в первый раз высказала свое негодование относительно мужчин в плавках, описывая такой вид одежды как крайне неприятный. Ее личный взгляд на физическую форму носителя белья не играет роли в этом вопросе.