Киркоров после опалы вернулся на сцену и в эфир: кто и что за этим стоит

20 декабря 2023 года жизнь Филиппа Киркорова разделилась на "до" и "после". Разве можно было когда-то даже представить, что "король российской эстрады" окажется изгнанным, что трон под ним пошатнется, что его мантии и короны окажутся под запретом? Но именно это случилось.

Дверь в арт-центр "Мутабор" в промзоне на востоке Москвы на территории Первого государственного подшипникового завода для многих звезд оказалась входом в преисподнюю. Казалось, что во время Рождественского поста, который был в это время в разгаре, черти водили там хороводы, ползали по полу, трясли носками на своих рогах.

Позже сам Киркоров опишет все образным выражением "войти не в ту дверь". Эта фраза стала мемом, народ на все лады изгалялся, придумывая забавные картинки с ней. А вот Филиппу было не до шуток. Его вырезали и из новогодних "огоньков", и даже из "Песни года", хотя этот телефестиваль с 1989 года без него не обходился. Отменились корпоративы и участие в сборных концертах. Да что там говорить, если даже в прессе его имя упоминать не рекомендовалось. Мол, нет у нас такого артиста.

Разумеется, все это не могло не ударить по самолюбию Киркорова. Ведь он привык быть всегда и во всем лучшим. Если учеба в школе, то с золотой медалью. Если свадьба, то с главной в стране певицей Аллой Пугачевой. Если концерты, то 30 подряд, как это было в 1998-м Петербурге, после чего он попал в Книгу рекордов Гиннесса. Если новое шоу, то обязательно самое дорогое в стране.

И тут вдруг – опала. Вдруг – немилость.

Причем он ничего криминального не совершил, ничего аморального не сделал, ничего кощунственного не предпринял. В участии Киркорова в злосчастной "почти голой" вечеринке не было ничего, за что следовало бы подвергать этой гражданской казни. Причем казнили те, кто вчера говорил ему комплименты и приносил цветы. Травили и журналисты, которые еще в декабре жадно ловили каждое его слово. Вот это – неприятно.

Но Филипп и не из таких передряг выходил. Он сделал выводы, многое переосмыслил, посмотрел со стороны на себя. Эта вынужденная пауза была нужна ему самому, прежде всего. Чтобы выдохнуть. Чтобы наметить, куда двигаться дальше. Чтобы вернуться к нам обновленным.

И он вернулся. Начав с поездки в Донбасс. Многие усмотрели в этом корысть – мол, боится потерять кормушку, вот и отрабатывает. Вовсе нет. У Киркорова столько денег, что он давно вовсе может не работать. И на передовую он поехал без давления кого-то, а по велению сердца. Он и раньше совершал много благих дел, просто про это не считал нужным говорить. Даже цветы, которые получает на концертах, всегда отвозит на Могилу неизвестного солдата или в храм.

...Ровно 30 лет назад Киркоров спел пронзительную песню "Страна моя, тебе не до концертов" с таким словами: "Мы все равно одной Отчизны дети, // А нет ее – и мы никто на свете". Сегодня ее текст обретает новый смысл, он снова актуален. И Филипп этой свой поездкой в Горловку просто показал, что такоe патриотизм. Можно ругать его, сидя дома на диване, можно писать едкие комментарии в Интернете. Но злословьте только после того как сами побываете у солдат, пришлете им хотя бы рубль, поможете кому-то из нуждающихся.

А Киркорову на этих злопыхателей и критиков плевать. Он воскрес, как птица Феникс. Идет вперед, ищет новые формы, меняется. И еще не раз нас удивит.

Король вернулся.

Да здравствуйте, король!