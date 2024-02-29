Тест: жизнь и творчество Анастасии Волочковой

Про нее говорят и пишут постоянно – самая известная балерина страны. Мы знаем про ее успехи и скандалы, балеты и шпагаты, любовников и дочь. Давайте проверим!

Анастасия Волочкова – королева балета, царица шпагатов, императрица соцсетей. С ней всегда интересно, она каждый раз удивляет. Страна обсуждает каждый ее шаг, ловит любое слово, ждет новых поступков. Балерина всея Руси! Не будь у нас Волочковой, ее стоило бы выдумать. Ведь она украшает нашу жизнь, добавляет ей радости и света. За ее здоровье стоит поднять бокал просекко. И закусить клубникой А к ногам балерины бросить все белые розы, которые найдутся в стране. Она – достойна любови лучших мужчин и "Майбахов"!