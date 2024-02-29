Тест для фанатов сериала "Бригада" – 10 интересных вопросов

Новый тест от "Дни.ру" позволит вам вспомнить культовый сериал "Бригада". Только настоящие фанаты киноленты смогут ответить на все вопросы!

Сериал "Бригада", вышедший на российские экраны в 2002 году, со временем приобрел статус культового. Картина режиссера Алексея Сидорова стала творческим триумфом для молодых актеров, исполнивших роли членов криминальной группировки.

Насколько хорошо вы помните сериал "Бригада"? Пройдите тест от "Дни.ру" и попробуйте ответить правильно на 10 интересных вопросов. Удачи!





1. С какого года начинаются действия сериала "Бригада"?

а. 1976

б. 1989

в. 2002





2. Из скольких серий состоит кинолента?

а. 10

б. 12

в. 15





3. Где служил Саша Белый?



а. ГДР

б. Афганистан

в. Подмосковье





4. Кто в сериале "Бригада" исполнил роль опера Каверина?

а. Александр Белявский

б. Вячеслав Гришечкин

в. Андрей Панин





5. Какую кличку носила собака Саши Белого?

а. Вулкан

б. Рекс

в. Барбос





6. Для Николая Еременко-младшего "Бригада" стала последней картиной. Кого он сыграл?

а. Бандита Муху

б. Отца Космоса

в. Бизнесмена Артура Лапшина





7. Чей герой в сериале "Бригада" не был офицером?

а. Михаил Жигалов

б. Алексей Кравченко

в. Леонид Куравлев





8. Часы какой фирмы носил Саша Белый?

а. Rado

б. Rolex

в. Casio





9. На каком музыкальном инструменте играла героиня Екатерины Гусевой?

а. Фортепиано

б. Гитара

в. Скрипка





10. Кто из этих актрис не снимался в сериале "Бригада"?

а. Александра Назарова

б. Валентина Талызина

в. Мария Аронова

Правильные ответы на тест: 1 – б (1989), 2 – в (15), 3 – б (Афганистан), 4 – в (Андрей Панин), 5 – а (Вулкан), 6 – б (Отца Космоса), 7 – а (Михаил Жигалов), 8 – а (Rado), 9 – в (Скрипка), 10 – б (Валентина Талызина).

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