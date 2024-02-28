Вот это да! Вкусные хрустящие чипсы в микроволновке / Всего три ингредиента!

Как же здорово похрустеть снеками под любимый фильм или просто вместе со своими домашними после утомительного дня. Чипсы, кажется, любят все без исключения. И что примечательно: эта хрустящая картошка улетает на раз-два! Однако магазинный вариант не всегда может отвечать стандартам качества. А вот домашнее блюдо будет точно полезным и вкусным! Предлагаем вам приготовить домашние чипсы в микроволновке всего лишь за 10 минут!
Для приготовления домашних чипсов вам понадобится три ингредиента:
- Несколько картофелин
- Оливковое или подсолнечное масло
- Соль и специи по вкусу (паприка, укроп)
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Нарезаем очищенный и вымытый картофель тонкими кружочками с помощью специальной терки или кухонного комбайна.
2. Вымачиваем картофель в воде и тщательно промываем его. Затем выкладываем на мягкую бумагу, чтобы стекла лишняя вода.
3. После этого выкладываем картофель в миску, вливаем масло и солим. Тщательно перемешиваем.
4. Застилаем противень или тарелку пергаментом для выпечки и выкладываем кружочки картофеля в один слой на бумагу. Посыпаем специями.
5. Отправляем в микроволновку на полную мощность на 3 минуты. Если чипсы не готовы, добавляем еще 2-3 минуты, чтобы они стали хрустящими.
6. Теперь самое главное – разливаем любимый соус, кетчуп или сметану в отдельные мисочки. Раскладываем домашние чипсы в порционные тарелки и подаем! Это очень вкусно! Приятного аппетита!