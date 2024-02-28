Потерявший руки и ноги Костомаров вместе с женой снялся для обложки модного журнала

Непростой выдался год у олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Российский фигурист в январе 2023-го оказался в реанимации, после чего лишился конечностей.

47-летний спортсмен Роман Костомаров удивляет силой своего духа. Потерявший руки и ноги фигурист решил не становиться заложником произошедшей с ним ситуации и постепенно возвращается к привычной жизни. Олимпийский чемпион настолько хорошо чувствует себя в протезах, что ему по плечу даже выступать в них на льду.

В конце прошлого года, к примеру, Роман Костомаров принимал участие в юбилейном шоу Ильи Авербуха. Спортсмен вышел на ледовую арену вместе со своей партнершей по льду Татьяной Навкой.

Фигуристы исполнили свой, ставший легендарным номер "Кармен". Именно с ним в 2006 году они одержали победу на Олимпийских играх в Турине.

Заслуженный мастер спорта России признавался ранее, что пережить сложнейший курс реабилитации ему помогла поддержка близких, в том числе супруги Оксаны Домниной. Накануне возлюбленная фигуриста опубликовала на странице своего блога бекстейдж (то что осталось за кадром) с новой фотосессии. Роман Костомаров вместе с женой снялся для обложки модного журнала. Примечательно, что супруги стали первой парой, запечатленной на главной странице глянца.

В комментариях поклонники фигуриста и его жены буквально завалили их комплиментами. Пользователи Сети отметили, что Роман Костомаров и Оксана Домнина выглядят чудесно. Любовь супругов, по мнению подписчиков, способна творить чудеса.