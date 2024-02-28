Тест по истории русского театра – Вопросы для искушенных эстетов

Любите культурно проводить свой досуг? Тогда вы точно оцените подготовленный нами интересный тест по истории русского театра.

Русский театр прошел долгий и непростой путь. В нашей стране профессиональные актеры впервые вышли на сцену лишь в 18 веке. Сначала спектакли игрались в Москве и Санкт-Петербурге. Только под конец 19 века русский театр начал существовать и в регионах поменьше.

Редакция "Дни.ру" подготовила для любящих искусство читателей интересный тест. Давайте проверим, сможете ли вы ответить на все вопросы, которые касаются истории русского театра. Поехали!

1. Кому принадлежал первый царский театр в России? (придворный)

а. Алексею Михайловичу

б. Ивану IV Грозному

в. Петру I

2. Как назывались известные частые театры, которые принадлежали дворянам?

а. Благородные

в. Дворянские

в. Крепостные

3. Какое основное направление имел русский театр в 18 веке?

а. Классицизм

б. Реализм

в. Романтизм

4. При каком правителе русский театр перестал быть придворным и стал народным?

а. Анна Иоанновна

б. Петр I

в. Николай I

5. Как называется пьеса, в которой прозвучала строчка: "Не хочу учиться, хочу жениться"?

а. Женитьба Бальзаминова

б. Горе от ума

в. Недоросль

6. Какой русский театр основали Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко?

а. Художественный

б. Драматический

в. Малый

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