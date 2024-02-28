Гарик Харламов отмечает 43-летие: как комик навсегда изменил русский юмор

Сегодня, 28 февраля, свой день рождения отмечает российский комик, телеведущий и актер Гарик Харламов. Звезде юмористических шоу исполнилось 43 года.

Гарик Харламов (настоящее имя — Игорь) появился на свет 28 февраля 1981 года в столице нашей Родины – Москве. Детство будущего комика было насыщенным на события.

В возрасте 14 лет родители мальчика развелись. Гарик вместе с отцом отправился в американский город Чикаго и там с нуля выучил английский язык. Ко всему прочему, в США Харламов поступил в театральную школу, где его наставником был актер Билли Зэйн, снимавшийся в популярном фильме "Титаник".

В 18 лет Гарик Харламов вернулся в Москву и поступил в университет на факультет "Управление персоналом". Такую явно не театральную профессию для будущего комика выбрали его родители, сам он мечтал играть. К счастью для юноши, будучи студентом ВУЗа, он попал в команду КВН. Именно с нее и началась карьера "Бульдога".

В 2004 году Гарик Харламов устроился на работу на телеканал МУЗ-ТВ. В качестве ведущего он трудился над такими проектами, как "Три обезьяны" и "Натуральный обмен". Спустя год, в 2005-м, юморист в числе первых снимается в неизвестном на тот момент шоу "Comedy Club". Его совместные выступления с Тимуром Батрутдиновым покорили зрителей. Становится понятно, что юмор в России переходит на новый уровень.

Спустя 3 года уже ставший популярным комик пробует себя в кино. Гарик Харламов снимается в "Самом лучшем фильме" и получает за эту картину премию в номинации "Прорыв года". После в прокат выходят и другие ленты проекта. Актер также принимает в них участие, параллельно пробуя себя в разных амплуа.

После непродолжительного перерыва и ухода с телеканала ТНТ Гарик Харламов возвращается в "Comedy Club" и вновь покоряет зрителей своими искрометными шутками. Артист получает большое количество различных премий и считается обществом настоящим юмористическим прорывом. Впрочем, спустя время юморист свою популярность не растерял.

Гарик Харламов на сегодняшний день активно снимается в кино и проектах телеканала ТНТ, ходит в гости на шоу других юмористов, ведет свой канал на YouTube и личный блог в Сети. После неудачного брака с актрисой Кристиной Асмус комик не отчаялся и принялся строить новые отношения с Катериной Ковальчук. Желаем артисту в день его рождения настоящего счастья и больших творческих успехов.