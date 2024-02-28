Бьюти-лайфхаки из прошлого: 6 странных советов по уходу за кожей и зубами / вы будете удивлены

Женщины всегда уделяли много времени своему внешнему виду. Дамы из прошлого, правда, использовали немного иные бьюти-лайфхаки. Готовы удивляться?

На протяжении веков женщины разных слоев населения желали иметь красивую кожу лица. Представительницы прекрасного пола порой в погоне за идеальным внешним видом шли на крайние меры.

Сейчас многие бьюти-лайфхаки из прошлого заставляют нас смеяться. Однако некоторые рецепты красоты наводят на современных женщин настоящий ужас. Редакция "Дни.ру" перечисляет 6 странных советов по уходу за кожей и зубами , которые дамы использовали раньше.

1. Средство от прыщей на основе мышьяка

Прыщи всегда беспокоили женщин. В 1890-х годах позапрошлого столетия было изобретено средство на основе мышьяка. По задумке создателей, оно должно было избавлять представительниц прекрасного пола от прыщей, веснушек и покраснений. Однако несложно догадаться, что такой уход за кожей лица имел печальные последствия.

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2. Маска для лица из свежего мяса

Столь изощренный бьюти-лайфхак, по слухам, впервые опробовала на себе королева Франции Екатерина Медичи. Поговаривают, что супруга Генриха II по рекомендации врачей каждый день использовала маску из свежего мяса говядины. Якобы такой уход за кожей лица сохранял свежий внешний вид и способствовал появлению румянца.

3. Специально укороченные зубы

В эпоху Возрождения крупные зубы являлись изъяном. Считалось, что чем они были короче, тем красивее становилась дама. Поэтому некоторые женщины специально подпиливали свои зубы, чтобы они выглядели меньше.

4. Отбеливание зубов химическими веществами

С 1837 по 1901 год белая как снег улыбка считалась эталоном красоты. Представительницы прекрасного пола шли тогда на многое. Например, они отбеливали свои зубы различными химическими веществами. Среди самых распространенных были растворы азотных кислот или калия цианистого.

Фото: Freepik.com

5. Прижигание прыщей зубной пастой

Данный уход за кожей женщины использовали и на нашей с вами памяти. Считалось, что в составе зубной пасты есть компоненты, которые отлично помогают в борьбе с акне. Однако, решая проблему таким способом, вы рискуете получить ожог.

6. Использование белил из свинца

Королева Англии и Ирландии Елизавета I отбеливала свое лицо белилами из свинца. Поговаривают, что такой уход за кожей якобы помогал ей в борьбе с последствиями оспы. Однако современные ученые считают, что именно этот бьюти-лайфхак и погубил королеву.