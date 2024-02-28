Заметить темные стороны каждого человека задача не из легких. "Дни.ру" назвали привычки, которые характеризуют огненные знаки зодиака в невыгодном свете.

Плохие привычки есть абсолютно у каждого. Однако у представителей разных знаков зодиака они свои. Важно их вовремя заметить и попытаться изменить. "Дни.ру" назвали токсичные привычки огненных знаков зодиака, которые способны насторожить каждого.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Представители данного знака зодиака очень упрямые и нетерпеливые. Они могут спокойно выйти из очереди или вовсе отменить заказное такси, если водитель опоздал хотя бы на одну минуту. Случаи, когда окружающие подвергаются такой эмоциональной вспыльчивости со стороны Овнов, происходят довольно часто. Поэтому с ними всегда нужно быть осторожными.

Лев (23 июля — 21 августа)

Львы являются настоящими любителями приукрашивать действительно. Особенно, если дело касается их. Для них важно, чтобы люди вокруг считали их самыми лучшими. Львы любят похвастаться своими успехами. Более того, в ситуациях, где они недостаточно хороши, они обязательно сделают все, чтобы показать окружающим свое превосходство.

Стрелец (23 ноября — 22 декабря)

Люди, рожденные под знаком Стрельца, обычно ассоциируются с манипуляциями. Они любят столкнуть кого-то лбами и наблюдать за происходящим. Во время общении с ними важно не давать себе слабину и на любую напасть с их стороны отвечать при помощи интуиции, а не эмоциями.

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