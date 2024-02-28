Знаменитости, которые сохранили свою невинность до свадьбы

Многие считают, что поверье про первую брачную ночь уже давно утратило свой смысл. Однако даже среди звезд шоу-бизнеса есть те, кто оставляют самое важное на потом и желают подарить свою невинность "тому самому".

Еще несколько сотен лет назад многие вступали в близкие отношения со своим партнером только в первую брачную ночь. В современном мире представить себе такое значительно сложнее. Однако даже среди звезд есть те, кто сохранил свою невинность до свадьбы. "Дни.ру" назвали имена знаменитостей, у которых "первый раз" случился только в браке.

Адриана Лиме

Популярная модель еще в детстве для себя решила, что потеряет свою невинность именно после брака. Она всегда говорила, что мужчины должны понимать насколько это серьезный шаг и обязаны уважать мнение Адрианы Лиме на этот счет. В итоге, "первый раз" случился у ангела Victoria's Secret с сербским баскетболистом Марко Яричем.

Лиза Кудроу

Звезда сериала "Друзья" ждала "того самого" человека, которому она сможет доверять на все сто процентов до 32 лет. "Первый раз" случился у звезды с Мишелем Штерном. Лиза Кудроу убеждена, что стать первым для молодого человека – большая честь, поэтому он должен быть достоин этого.

Кэрри Андервуд

Популярная американская певица лишилась девственности лишь в 27 лет. Знаменитость тщательно выбирала себе партнера. Со своим супругом она переспала в первую брачную ночь и лишь спустя три года после начала отношений. Многие восхищаются не только целомудрием Кэрри Андервуд, но и выдержкой ее мужа хоккеиста Майка Фишера.

Ранее "Дни.ру" опубликовали тест, в котором вы сможете угадать звезду шоу-бизнеса по деталям ее первого раза.