Остался у разбитого корыта: Анатолий Кашпировский поздно осознал свою ошибку

Самый популярный маг 90-х вернулся в Москву. Он подвел печальные итоги жизни. Рассказываем, о чем сожалеет немолодой колдун.

В конце прошлого века на территории России вряд ли можно было найти человека, который бы не слышал о необычных способностях Анатолия Кашпировского. Под объективом кинокамер мужчина исцелял людей, вдыхал жизнь в тех, кто уже не надеялся на выздоровление. Как сейчас живет чародей? Он вернулся в столицу и рассказал о главной ошибке, которую он допустил несколько лет назад, сообщает телеканал "360".

В начале 90-х Анатолий Кашпировский стал депутатом. Ему, вероятно, показалось, что на территории России достигнуты все высоты. Мужчина принял решение перебраться за границу. Долгое время мужчина жил в США и зарабатывал "лечением" советских иммигрантов.

"Переезд в Штаты, стал главным жизненным промахом. Мне не надо было ехать туда ни в коем случае. Но я взял и поехал. И этим зачеркнул себя полностью", – признался Кашпировский.

Мужчина поделился еще одной болью. Оказалось, что он раздарил всю свою недвижимость и имущество. Все его дети, родственники и друзья обеспечены. Сам же 84-летний гипнолог остался без всего. Живет в московской квартире, которая ему не принадлежит. Ранее недвижимость предоставили экс-депутату представители Госдумы.

Не сложилась ТВ карьера у психотерапевта и в Европе. Кашпировскому не понравилось, что его переозвучивали другими голосами. Он прекратил сотрудничество с создателями шоу. Примечательно, что несмотря на преклонный возраст, гипнолог продолжает уверять окружающих в своих необычных способностях.

"Я проводил телемост, благодаря которому стало возможно сделать операции без наркоза. Разрезы были огромными. Есть подтверждающее видео. Сколько людей после моих сеансов избавились от аллергии, заболеваний сердца, псориаза!", – пояснил Анатолий Михайлович.

Отметим, что в профессиональном сообществе к "чудесам" Кашпировского относятся скептически.