Эти сметанные коржики муж просит делать каждые выходные! Записывайте рецепт!

Предупреждаем: после чаепития с этими вкуснейшими коржиками вам потребуется снова их готовить – разлетятся на "ура"!

Эти сметанные коржики могут стать маленькой семейной традицией. И, главное, они не требуют особых затрат времени или каких-то необычных ингредиентов. Радовать каждые выходные этим простым, но таким вкусным угощением, так просто, когда есть этот простой рецепт. Записывайте!

ингредиенты:

300 граммов муки

1 яйцо

1/2 столовой ложки сметаны

3 столовые ложки сахара

2 столовые ложки сивочного масла

1 чайная ложка разрыхлителя (или ½ ч.л. погашенной уксусом соды)





Начинаем готовить!

1. Для начала хорошенько просейте муку, которую берете для выпечки, — так она будет более рыхлой, и коржи будут более рассыпчатыми.

2. Добавьте в чашу муку, яйцо, сахар и сметану. После этого растопите сливочное масло и влейте его (не горячим!) к уже смешанным ингредиентам. Не забудьте про разрыхлитель — его нужно совсем немного.

3. Замесите тесто. Оно должно быть достаточно крутым и все же поддающимся для того, чтобы вырезать коржики.

4. Насыпьте на стол немного муки и раскатайте тесто. Толщина его должна быть примерно 0,5 сантиметра.

5. Теперь вырезаем коржи. Для этого можно использовать форму или обычный стакан, перевернутый вверх дном. Также можно взять любимые формочки в виде сердечек, звезд или пряничного человечка.

6. Переложите будущие коржи или печеньки на противень, смазанный маслом. Можно застелить противень пергаментной бумагой, и тогда необходимости использовать масло не будет. Наколите коржи вилкой и смажьте немного яйцом.

7. Выпекать сметанные коржики нужно примерно 15–20 минут при температуре 180–200° до румяной корочки. Приятного чаепития!