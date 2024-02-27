Добавьте эту популярную жидкость в цветы, и они расцветут! Только сами не пейте!

Каких только лайфхаков не придумывают садоводы для того, чтобы получить хороший урожай и вырастить любимые цветы. Предлагаем вам одну из таких удивительных находок!

Что бы вы думали советует владелец популярного канала по садоводству на платформе "Яндекс.Дзен" для пущего роста растений? Говорит, что лучшего удобрения, чем водка, нет на белом свете. Правда, есть один нюанс – нужно знать, как правильно приготовить волшебный раствор, чтобы не переборщить с подкормкой.

Владелец канала утверждает, что долгое время "кормит" водочным раствором комнатные и садовые цветы. Благодаря этому его безмолвные питомцы радуют своего хозяина непривычно долгим цветением. Этанол, по мнению садовода, стимулирует длительное цветение и хорошо дезинфицирует почву. Автор предлагает такой раствор для домашних растений.

Для аспарагуса

Находчивый цветовод готовит такую смесь: в 1 литре воды разводит 2 столовые ложки водки и поливает растение 1 раз в две недели.

Для фиалки

Автор рекомендует воспользоваться этим методом в случае наличия мучнистой росы на цветке. Нужно взять пол-литра воды и 3 столовые ложки водки. Размешать и опрыскать растение.

Для розы



В ведро воды (10 литров) влейте 100 миллилитров водки. Тщательно перемешайте. Можно использовать раствор не только для подкормки цветов, но и для их опрыскивания.

Для фикуса

Если вы заметили, что с фикуса опадают листья, попробуйте протереть листья следующим раствором: в 300 миллилитрах воды разведите 1 столовую ложку водки. Повторите через две недели.