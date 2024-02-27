Рецепт для САМЫХ ленивых на 15 минут – паста "Мак энд чиз"

О пасте "Мак энд чиз" россияне узнали относительно недавно. Данное блюдо полюбилось уже многими, особенно теми, кто не может жить без сыра. Делимся рецептом!

Чтобы приготовить традиционное американское блюдо "Мак энд чиз" не обязательно несколько часов проводить у плиты. Более того, вам даже не потребуется пачкать всю посуду в доме. Редакция "Дни.ру" делится с любимыми читателями простым рецептом, который подойдет даже для самых ленивых. Вы легко справитесь с ним за 15 минут.

Список необходимых ингредиентов для приготовления американской пасты "Мак энд чиз":

200 г. макарон

400-500 мл. молока

100 г. твердого сыра

100 г. мягкого крем-сыра

Соль/перец (на свое усмотрение)

В американскую пасту "Мак энд чиз" позволяется добавить пасту из томатов, отварную или запеченную в духовке курицу, а также любимые сосиски.

1. Для начала натрите твердый сыр на крупной стороне терки. Далее возьмите углубленную форму для запекания и поместите в нее крем-сыр и макаронные изделия ( они должны быть сухими! ). После влейте к ингредиентам молоко. Необходимо, чтобы оно полностью покрывало макаронные изделия.

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2. После этого посыпьте блюдо натертым ранее сыром, добавьте соль и перец по вкусу. Отправляйте изделие в предварительно разогретый до 180 градусов духовой шкаф на 30 минут. Перед подачей на стол пасту "Мак энд чиз" следует хорошенько перемешать. Блюдо готово. Приятного аппетита!