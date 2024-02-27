Инцидент произошел 26 февраля 2024 года. "Дни.ру" приводят подробности состояния 16-летней Лидии Чистяковой.

В течение нескольких лет Лидия Чистякова успешно переносила эксперименты, связанные с ее физическим видом. Проверки на прочность выдавали предсказуемый эффект. Однако новый внеплановый опыт в стенах банка сбил прогрессирующую статистику.

Какие испытания произошли с 16-летней Лидией?

Дочь Глюкозы развернулась на угловой скорости и столкнулась лбом с вертикальной поверхностью стеклянной двери.

"Было больно и стыдно", – передала сигнал испытуемая в результате инцидента.

Под напряжением Лидия Чистякова проявила эмоциональную реакцию в виде слез. Срочную реабилитацию обеспечила одна деталь — принятие пищи в виде шаурмы.