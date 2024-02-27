Тест: Насколько хорошо вы знакомы с творчеством певца SHAMAN

SHAMAN – признанный лидер российской эстрады, поднявшийся на волне патриотических настроений. Для поклонников творчества звезды "Дни.ру" подготовили сложный тест. Сможете ответить на все вопросы?

Всего за два года автор и исполнитель песен SHAMAN покорил сердца миллионов россиян. Сегодня он один из самых востребованных и высокооплачиваемых артистов. Насколько хорошо вы знакомы с творчеством звезды? Сложный тест от "Дни.ру" позволит проверить это.





1. С участия в каком проекте SHAMAN начал творческий путь?

а. "Фактор А"

б. "Голос"

в. "Фабрика звезд"





2. Кто был наставником певца в шоу "Голос"?

а. Дима Билан

б. Леонид Агутин

в. Пелагея





3. Что Григорий Лепс подарил Ярославу Дронову?

а. Автомобиль

б. Казачью шашку

в. Крест

4. С какой скоростью ехал потерявший контроль лирический персонаж SHAMAN'а в песне "Луна"?

а. 60 км/ч

б. 240 км/ч



в. Со скоростью света





5. Какая певица не участвовала в съемках клипа "Встанем"?

а. Полина Гагарина

б. Надежда Бабкина

в. Лариса Долина





6. Почему SHAMAN прекратил сотрудничество с Виктором Дробышем?

а. Идеологический конфликт

б. Истек срок контракта

в. Переезд продюсера

7. Куда должна была попасть муза звезды в песне "Улетай"?

а. Родной край

б. Горный Алтай

в. Бали или Тай





8. Как называется дебютный двойной альбом музыканта?

а. "Я русский"

б. SHAMAN

в. "Сделано в России"





9. От чего должна была застыть кровь в песне "Сердце плачет и болит"?

а. От горя

б. От холода

в. От злости





10. За какую песню SHAMAN получил премию Music Box Gold?

а. "Встанем"

б. "Я русский"

в. "Мой бой"

Правильные ответы на тест: 1 – а ("Фактор А"), 2 – в (Пелагея), 3 – в (Крест), 4 – б (240 км/ч), 5 – а (Полина Гагарина), 6 – б (Истек срок контракта), 7 – в (Бали или Тай), 8 – в ("Сделано в России"), 9 – б (От холода), 10 – а ("Встанем").