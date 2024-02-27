"Раны были серьезными": Лолите понадобилась медицинская помощь

Лолита Милявская вышла на связь, чтобы сообщить поклонникам о новой беде, постигшей ее после отмены.

У известной российской певицы Лолиты Милявской возникли новые проблемы. После отмены из-за участия в "голой" вечеринке артистка уже два месяца не может выступать и зарабатывать нормальные деньги. Сегодня она больше занята домашними делами, но и там звезду настигла беда.

На днях Лолита Милявская порадовала поклонников новым видео с дачи. Певица рассказала на своей странице в социальных сетях, как занимается садоводством. Кстати, выглядела она довольно устало.

Однако работы на даче пришлось срочно прервать из-за питомца. Как оказалось, собака звезды вступила в схватку с другими животными. Боцман – так зовут четвероного друга артистки – что-то не поделила с двумя пастушьими собаками.

Лолита Милявская подчеркнула, что животные боролись на почве любви, обострившейся к весне. По итоге звезде понадобилась медицинская помощь. Она обратилась к ветеринару, чтобы спасти питомца.

"Раны были серьезными, без доктора никуда", – отметила Лолита Милявская.

По словам исполнительницы, ей пришлось поменять билеты и остаться с собакой. Измазанный зеленкой питомец, по ее словам, перенес множество уколов, но уже поправился. Лолита Милявская заключила, что ей будет тяжело временно расстаться с Боцманом.