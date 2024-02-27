Умер народный артист Эрнст Романов: почему он навсегда останется в памяти зрителей

Запоминающиеся образы, невероятная харизма и очень большое внимание к деталям. Все это актер нес в массы с любовью и желанием делиться прекрасным.

Эрнст Романов ушел из жизни в возрасте 87 лет. Трагическую новость подтвердили близкие, которым предстоит свыкнуться с мыслью, что любимого человека больше нет. При этом в памяти зрителей он народный артист России останется навсегда.

Удивительный жизненный путь Эрнста Романова был полон приключений и невероятных взлетов:

За плечами актера больше двух сотен ролей в популярных фильмах и сериалах. Зрители запомнят его благодаря участию в таких работах, как "Собака на сене", "Красная палатка", "Крах инженера Гарина".

Одним из любимых образов актера был Фирс из "Вишневого сада". роль он сыграл 136 раз. Последний раз Романов выходил на сцену театра 26 января.

У Эрнста Ивановича осталась вдова Лейла Зениковна, дети, внуки. Он обожал свою семью, стараясь радовать каждого советом, шуткой или объятиями.

Имел заслуженные награды и звания. Среди них Народный артист РФ, заслуженный артист РСФСР и другие.



О времени и месте церемонии прощания с Эрнстом Ивановичем пока не сообщается, как и о причинах смерти.