Тест: насколько вы грамотны? Не пора ли вновь за школьную парту

Учились на одни пятерки? Гордитесь безупречной речью? Давайте проверим, насколько вы грамотны.

Правильное написание слов – это не только красота, четкое понимание смысла, но и уважение к родному языку. Пройдите тест и узнайте, все ли слова пишете правильно.

1. Купили пуанты ... . Вставьте, пожалуйста, пропущенное слово.

а. Навырост

б. На вырост

в. На-вырост





2. В каком предложении допущена ошибка?

а. Я набрал баллы засчет вопросов повышенной сложности

б. Подумай насчет своего поведения

в. Задание не может быть выполнено ввиду явной некомпетентности специалиста





3. Отметьте ошибочный вариант

а. Прединвестиционный

б. Сымпровизировать

в. Дезинформация





4. Как правильно?

а. Нянчиться

б. Няньчиться





5. В каком варианте неверно употреблен пароним?

а. Претерпеть удары судьбы

б. Активизировать банковскую карту

в. Различать оттенки цветов





6. Отметьте ошибочный вариант

а. Тот как на зло шатко невдалеке

б. Тот как назло шатко топал невдалеке

в. Тот, как на зло, шатко топал невдалеке

г. Тот, как назло, шатко топал невдалеке





7. "Я не ...... явился к вам". Вставьте пропущенное слово.

а. Сбухтыбарахты

б. С бухты-барахты

в. с бухты барахты

г. с бухтыбарахты





Ребенок за партой. Фото: © Aleksey Smyshlyaev\Global Look Press/ www.globallookpress.com

Правильные ответы: 1. б на вырост, 2. а. Я набрал баллы засчет (правильно – за счет) вопросов повышенной сложности, 3.а. Прединвестиционный (правильно – предынвестиционный), 4. а нянчиться, 5. б Активизировать банковскую карту (правильно – активировать), 6. г. Тот, как назло, шатко топал невдалеке 7 б. С бухты-барахты

Не на все вопросы ответили правильно? Не переживайте! Еще раз повторите правила написания и больше читайте книг.