Рецепт котлет по-киевски / Хозяйкам на заметку! /Подруга была в шоке, когда узнала секретный ингредиент

Котлеты по-киевски любят все. кто вырос в советское время. Это блюдо часто можно было встретить в столовых и кафе. Сейчас же хозяйки предпочитают радовать сытным и бюджетным угощением своих близких дома. Рассказываем. как быстро и вкусно приготовить котлеты по-киевски.
Энергетическая ценность порции
- Калорийность: 597 ккал.
- Белки 53 гр.
- Жиры 34 гр.
- Углеводы 14 гр.
Ингредиенты на четыре порции
- Куриная грудка– 4 шт.
- Сливочное масло – 180 гр.
- Петрушка – 5 веточек.
- Яйца куриные – 3 шт.
- Мука – 50 гр.
- Панировочные сухари – 20 гр.
- Соль – половина чайной ложки.
- Черный молотый перец – щепотка.
Пошаговое руководство
- Масло необходимо разделить на четыре части и поместить их в морозильник.
- От филе отделить малую часть, подрезать толстую и раскрыть мясо как книгу.
- Накрыть мясо пленкой и отбить до равномерной толщины каждый кусок.
- Отбитое мясо посолить, поперчить.
- Петрушку мелко нарезать, обвалять в ней замороженные куски масла.
- Куски масла поместить в центр отбитого куриного филе.
- Свернуть филе, подворачивая уголки внутрь. Должна получиться котлета вытянутой формы.
- Котлету затянуть в пищевую пленку и убрать в морозилку на 10-15 минут.
- В глубокие миски насыпать: муку, панировочные сухари и яйца.
- Вынуть котлету из морозилки и обвалять сначала в муке, затем в яйце и сухариках.
- В разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут поместить котлеты. Предварительно обжарить их на сковороде 2-3 минуты до золотистой корочки.
В качестве гарнира для котлет по-киевски отлично подойдут овощи или рис.
Приятного аппетита!