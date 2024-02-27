Шоколад во время диеты: Можно? Нужно!

Важно правильно составлять рацион питания. чтобы любая диета не превращалась в наказание. Она должна приносить только пользу.

Изменение питания может быть обусловлено разными причинами. Чаще всего человеку приходится отказываться от любимых продуктов. Сложнее всего вдруг остаться без сладкого. Телеканал "360" сообщает, что шоколад – не то лакомство, которое следует исключать из рациона. При этом важно соблюдать несколько правил:

Отдайте предпочтение темному виду шоколада без добавок. продукт содержит в составе только натуральные ингредиенты, которые помогают решить сразу несколько задач. Среди них: снижение стресса, нейтрализация кортизола, стимуляция выброса эндорфина.

При диете, направленной на снижение веса, шоколад помогает не только разогнать обмен веществ, но и активнее сжигать жиры. Важно помнить, что в подобном случае необходим комплексный подход. Не забывайте о физической активности и других пищевых добавках.

Общий суточный объем горького шоколада в рационе питания не должен превышать 25 грамм. Молочное или белое лакомство может быть вредным, так как в составе имеется животный жир и большое количество сахара.



Помните, что любая диета – стресс для организма. Лучше, если перед изменением рациона питания будет пройдено полноценное медицинское обследование.